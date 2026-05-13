Neuer Topklub steigt in Poker um Lewandowski ein

Robert Lewandowskis Vertrag beim FC Barcelona läuft im Sommer aus, die ersten Topklubs reiben sich bereits die Hände. Nachdem Berichte, Juventus Turin und AC Milan seien am Polen interessiert, die Runde gemacht haben, soll mit dem FC Porto nun ein weiterer europäischer Topklub in den Poker um den Torjäger eingestiegen sein.