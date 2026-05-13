Neuer Topklub steigt in Poker um Lewandowski ein

Robert Lewandowskis Vertrag beim FC Barcelona läuft im Sommer aus, die ersten Topklubs reiben sich bereits die Hände. Nachdem Berichte, Juventus Turin und AC Milan seien am Polen interessiert, die Runde gemacht haben, soll mit dem FC Porto nun ein weiterer europäischer Topklub in den Poker um den Torjäger eingestiegen sein.
Wie Sky berichtet, soll es zwar noch keine Gespräche zwischen Lewandowskis Berater und dem portugiesischen Meister gegeben haben, die „Dragoes“ sollen den 37-Jährigen jedoch ganz oben auf die Wunschliste gesetzt haben, heißt es.
Zukunft in „kleinerer Liga“
Seit 2022 kickt Lewandowski für Barca, sein Vertrag läuft allerdings mit 30. Juni aus. Gerüchte um einen Abschied von den Katalanen befeuerte der Stürmer zuletzt selbst. Gegenüber „Eleven Sports“ meinte Lewandowski unlängst, er könne es sich vorstellen, in Zukunft in einer „kleineren Liga“ zu spielen.
Etwa in der Liga Portugal? Sollte Lewandowski keinen neuen Vertrag bei den „Blaugrana“ unterschreiben, wäre er ablösefrei zu haben. Gut möglich, dass der FC Porto da zuschnappt ...
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