Nadja Bernhard: „Bin sehr viel für meine Mama da“

In wenigen Tagen feiert Hermengild ihren 84. Geburtstag. Und heute mit Tochter Nadja Bernhard den Muttertag. Die bekannteste Nachrichten-Moderatorin des Landes nennt ihre Mama „Mimschi“. Im Interview sprechen sie offen über Erziehung einst und jetzt, Stolz und Rollenbilder.
Als Moderatorin der heimischen Hauptnachrichtensendung „ZiB 1“ wirkt sie konzentriert, fast unnahbar. Am Ende jeder Sendung blitzt bei der Verabschiedung dann aber doch der Schalk aus ihren Augen. Wer ihre Mama kennt, weiß, woher dieser Blick kommt. Den hat Nadja Bernhard (50) von ihrer Mutter Hermengild geerbt. In wenigen Tagen feiert die Wahlsteirerin ihren 84. Geburtstag: „Das Interview, die schönen Fotos, das ist wie ein Geschenk für meine Mimschi“, sagt Bernhard, die ihre Mutter auch immer mal wieder zu Veranstaltungen mitnimmt. Die beiden sind sich ganz besonders nahe. Auch weil die Familiengeschichte eine besondere ist. Mama Hermengild hat Nadjas Vater Udo zweimal geheiratet. Bei der zweiten Eheschließung – in Kanada – war die Tochter 30 und Mamas Trauzeugin. Heute leben Bernhards Eltern in der Südsteiermark, in einem Haus auf einem Weinhügel nahe Leibnitz. Für die Moderatorin ist dieser Platz längst Rückzugsort und Kraftquelle.
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