„Dann essen die Spieler ein Leben lang gratis!“

„Ich bin Sturm-Fan seit Kindesbeinen an, bei fast allen Heimspielen in der schwarz-weißen Fankurve dabei und begleite den Verein auch immer wieder international zu den Europacupspielen. Wenn ich mit einer kleinen Bestechung die Motivation von Sturm Graz und Austria Wien etwas erhöhen kann, dann soll es mir recht sein“, grinst Schmuck, der beim letzten Spiel natürlich live dabei ist und im Stadion mitfiebert. In der Hoffnung, den dritten Titel in Serie feiern zu können.