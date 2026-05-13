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Top-Koch verspricht:

„Dann essen die Spieler ein Leben lang gratis!“

Bundesliga
13.05.2026 15:01
Zweimal in Folge durfte Sturm den Teller stemmen. Folgt am Sonntag der dritte Titel in Serie?
Zweimal in Folge durfte Sturm den Teller stemmen. Folgt am Sonntag der dritte Titel in Serie?(Bild: Sepp Pail)
Porträt von Michael Gratzer
Von Michael Gratzer

Der Titelkampf in der Fußball-Bundesliga ist bis zum letzten Spieltag spannend. Der LASK hat alle Trümpfe in der Hand, sich am Sonntag bei der Austria den Meisterteller zu krallen. Sturm hat die Hoffnung jedoch noch nicht aufgegeben. Und jetzt hat ein steirischer Spitzenkoch sowohl für die Grazer als auch die Veilchen eine besondere Belohnung ausgesetzt.

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Johann Schmuck zählt zu den besten Köchen Österreichs. Und nun bringt er mit einem besonderen Versprechen zusätzliche Würze in das ohnehin schon spannende Titelduell zwischen den Fußballklubs Sturm und dem LASK: „Wird Sturm Meister, essen die Torschützen ein Leben lang gratis bei mir!“ Gleiches gilt auch für jene der Austria, die ja die Linzer besiegen müssen, damit Sturm mit einem Erfolg gegen Rapid sich noch die Krone aufsetzen kann.

Spitzenkoch Johann Schmuck ist glühender Fan von Sturm und macht den Kickern ein besonders ...
Spitzenkoch Johann Schmuck ist glühender Fan von Sturm und macht den Kickern ein besonders verlockendes Angebot.(Bild: Achromatic Photography (Nadine Geuter))

„Das mit dem Leben lang gratis essen ist ernst gemeint und gilt natürlich auch nach der Karriere der Kicker. Wer Sturm an diesem Sonntag zum Meistertitel schießt, ist auf ewig mein Gast“, untermauert der glühende Fan der Schwoazen sein Versprechen. Das ist dem Spitzenkoch einiges wert, denn das aktuelle Menü im Restaurant „Terra“  (u.a. 4 Hauben im Gault&Millau, 93 Punkte Falstaff, Michelin Empfehlung) in Stainz kostet 165 Euro. Dafür gibt es unter anderem eingelegten Spargel mit Maiwipferl, Erbse und Brennessel oder auch gegrillten Stör mit Oliven, Rohmilch und Kapern.

Zauberer Otar Kiteishvili ist ein heißer Kandidat auf einen Treffer gegen Rapid.
Zauberer Otar Kiteishvili ist ein heißer Kandidat auf einen Treffer gegen Rapid.(Bild: Sepp Pail)

„Ich bin Sturm-Fan seit Kindesbeinen an, bei fast allen Heimspielen in der schwarz-weißen Fankurve dabei und begleite den Verein auch immer wieder international zu den Europacupspielen. Wenn ich mit einer kleinen Bestechung die Motivation von Sturm Graz und Austria Wien etwas erhöhen kann, dann soll es mir recht sein“, grinst Schmuck, der beim letzten Spiel natürlich live dabei ist und im Stadion mitfiebert. In der Hoffnung, den dritten Titel in Serie feiern zu können. 

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