Missbrauch im SOS-Kinderdorf? „Stimmt nicht“

„Ich habe die Mädchen nie nackt gesehen und war auch nie im Badezimmer, wenn eines der Kinder geduscht hat“, gab der gelernte Mechaniker zu Protokoll. Die Anklage stützt sich auf die detaillierten Aussagen der drei Opfer. Die Vorfälle sollen sich 2018 oder 2019 ereignet haben. Warum sie ihn so schwer belasten, das konnte sich der Beschuldigte auch nicht wirklich erklären. „Ich habe immer versucht, eine korrekte Beziehung zu den Kindern zu pflegen. Vielleicht war ich zu streng, vielleicht habe ich jemanden gekränkt oder beleidigt.“ Sein Verteidiger ortete eine „überschießende Anklage“ mit einigen „Auffälligkeiten“.