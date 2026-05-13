Song Contest! Virginia Ernst liebt Spargel!

Peter Lehner hat sich in Vorbereitung auf den ESC, Sängerin Virginia Ernst in die Küche eingeladen. Gemeinsam plaudern sie über den Songcontest und gesunde Ernährung. Virginia hat ihr Lieblings-Spargelrezept mitgebracht und Peter macht eine köstliche „Spargel-Frittata dazu.
Spargelsalat alla Virginia Ernst
Zutaten: 500g Grüner Spargel, 10 Blatt magerer Schinken, 100g Feta, 1 PK Rucola, 100g Cherry Tomaten, 1 Avocado, Radischen, 1 El getrocknete Cranberries, 2 EL Pinienkerne
Zubereitung:
Die holzigen Enden des Spargels abschneiden und die Stangen in einer Pfanne mit etwas Olivenöl anbraten. Kurz überkühlen lassen, in Schinken wickeln und nochmals kurz braten, bis der Schinken eine leichte Bräunung hat. Die restlichen Zutaten in mundgerechte Stücke schneiden und in einer großen Schüssel vermischen.
Zubereitung Dressing:
100ml Olivenöl, 2 Zitronen, 50ml Apfelessig, 1 EL Dijonsenf, Salz, Pfeffer, Honig, vermischen und zu einem leicht süßen, pikanten Dressing abschmecken.
Frittata alla Peter
Zutaten: 6 Eier, 300g Spargel, 100g Cherry Tomaten, Pinienkerne, 100g Fetakäse, 100g Babyspinat, Salz, Pfeffer, Muskatnuss, 50g Butter
Zubereitung:
Die holzigen Enden des Spargels abschneiden und die Stangen in 2cm kurze Stücke schneiden. In Butter goldbraun anbraten. Den Spinat dazu geben und zusammenfallen lassen. Die Eier vermischen und über den Spargel in die Pfanne geben. Die Restlichen Zutaten hinzufügen und den Feta darüber krümeln. Im Ofen bei 160°C 20 Minuten braten.