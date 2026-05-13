Range Rover P615: Zwischen Wüste und Wohlstand

Man muss es also wirklich wollen, dieses rollende Statement mit seinem 4,4-Liter-V8. Als Trotzreaktion gegen jede Vernunft. Als demonstratives „Ich kann es mir leisten“. Oder schlicht aus Lust an der Maßlosigkeit. Knapp 2,9 Tonnen Leergewicht machen das Leben nicht leichter, aber vielleicht angenehmer. Und fürs Gewissen gibt es einen Hauch Elektrifizierung: Mildhybrid nennt sich das dann. Man lächelt milde über den Verbrauch, der kaum unter 14 Liter zu bringen ist.