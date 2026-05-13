Hintergründe unklar
Drei Frauen an Englands Küste tot aufgefunden
In Brighton an der südlichen Küste Englands sind drei Frauen tot aufgefunden worden. Die Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar, die Ermittlungen in der bei Touristen beliebten Küstenstadt laufen auf Hochtouren.
Wie die Polizei der Grafschaft Essex mitteilte, wurden die Einsatzkräfte Mittwochfrüh alarmiert und die Leichen aus dem Meer gezogen. Noch sind nicht nur die Hintergründe unklar, sondern auch die Identität der Toten habe man bisher nicht klären können.
Helikopter kreisen über dem Wasser
„Dies ist ein tragischer Vorfall, und es laufen derzeit zügige Ermittlungen, um zu verstehen, was geschehen ist“, sagte Chief Superintendent Adam Hays. Bilder von der Strandpromenade der südenglischen Stadt zeigen zahlreiche Polizeiwagen und Einsatzkräfte, Helikopter kreisen über dem Wasser.
Mit seiner Nähe zu London ist das am Ärmelkanal gelegene Brighton besonders im Sommer ein beliebtes Ausflugsziel für Touristen.
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