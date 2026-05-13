Diese NFL-Teams krachen in München aufeinander

Die Detroit Lions treffen beim diesjährigen NFL-Spiel in München auf den sechsfachen Super-Bowl-Sieger New England Patriots. Das gab die nordamerikanische Football-Liga NFL am Mittwoch bekannt. Die Lions standen bereits seit Februar als Gastgeber der Partie fest. Gespielt wird am 15. November in der Arena des FC Bayern. Für die Patriots, das frühere Team des ehemaligen Star-Quarterbacks Tom Brady, ist es das zweite Spiel auf deutschem Boden nach 2023 in Frankfurt.