Was uns jetzt krank macht und was dagegen hilft

Stress im Job und daheim – der stille Immun-Killer

Daheim geht es dann munter weiter, wenn der Nachwuchs Unterstützung braucht. Schließlich jagt bald eine Schularbeit die nächste – dicht gedrängt vor und nach den Herbstferien. Der Haushalt macht sich auch nicht von allein. Und als wäre das nicht genug, werden Kinder im Herbst „gerne“ mal krank. Erkältungen, Fieber, Bauchweh – das volle Programm. Und natürlich brauchen sie dann Betreuung, Zuwendung und manchmal auch einfach nur jemanden, der da ist.