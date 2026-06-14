Pächter kämpft um Wasser von beliebtem Badeteich

„Wasser-Pilz“ soll helfen

Auf eigene Kosten hat der Gastronom deswegen jetzt einen „Wasser-Pilz“ angeschafft. Schweiger: „Der ist eigentlich für Fisch- und nicht für Badeteiche gedacht und darf aus Haftungsgründen auch nicht so einfach während dem Badebetrieb eingeschaltet bleiben. Geplant ist, dass das Gerät immer nachts läuft.“ Das Wasser wird dadurch zusätzlich in Bewegung gebracht, steht entsprechend weniger und kann nicht „kippen“.