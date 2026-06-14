Schiffsunfall vor kroatischer Insel: Drei Tote

Todesopfer tschechische Staatsbürger

Der Katamaran gehöre einem privaten lokalen Unternehmen, das Segelschiff sei unter französischer Flagge unterwegs gewesen, hieß es weiter. Bei den drei Todesopfern handelt es sich dem Ministerium zufolge um Passagiere des Segelbootes. Der kroatischen Zeitung „Slobodna Dalmacija“ zufolge waren die Todesopfer tschechische Staatsbürger.