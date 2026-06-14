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Segelboot gesunken

Schiffsunfall vor kroatischer Insel: Drei Tote

Ausland
14.06.2026 17:41
An der kroatischen Adria (Symbolbild) hat sich am Sonntag ein tragisches Unglück ereignet.
An der kroatischen Adria (Symbolbild) hat sich am Sonntag ein tragisches Unglück ereignet.(Bild: Schönbacher Gerhard - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Bei einem schweren Schiffsunglück in den Gewässern zwischen den kroatischen Inseln Brač und Šolta sind am Sonntag drei Menschen ums Leben gekommen. Das nationale Seenotrettungs- und Suchkoordinierungszentrum (MRCC) in Rijeka hat den tragischen Unfall mittlerweile bestätigt.

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Demnach kollidierte kurz vor 12 Uhr ein Passagierkatamaran mit einem Segelboot. Das Segelboot sank nach dem Zusammenstoß. 

Eine Person werde nach dem Unglück in der Adria noch vermisst, teilte das kroatische Verkehrs- und Meeresministerium mit. 

Video: Schiffstragödie vor der Küste Kroatiens

Todesopfer tschechische Staatsbürger
Der Katamaran gehöre einem privaten lokalen Unternehmen, das Segelschiff sei unter französischer Flagge unterwegs gewesen, hieß es weiter. Bei den drei Todesopfern handelt es sich dem Ministerium zufolge um Passagiere des Segelbootes. Der kroatischen Zeitung „Slobodna Dalmacija“ zufolge waren die Todesopfer tschechische Staatsbürger.

Auf dem Segelboot hätten sich acht Menschen befunden, an Bord des Katamarans 118 Passagiere und sieben Besatzungsmitglieder. Vier Passagiere des Segelschiffs konnten gerettet werden. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar.

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