Argentinien will Fans an WM-Besuch hindern

In Argentinien bereits 162 Personen identifiziert

In Argentinien wird diese Maßnahme seit März 2025 eingesetzt. Eltern, welche Unterhaltszahlungen nicht leisten, werden mit Stadionverboten bestraft. Mittels Identitätskontrollen konnten bereits 162 Personen identifiziert werden. Um dennoch Zutritt zum ersten Gruppenspiel gegen Algerien am Mittwoch zu bekommen, gibt es aber noch die Möglichkeit die Situation mit den Behörden zu klären. Am 22. Juni treffen die Südamerikaner auf Österreich.