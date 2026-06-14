Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Familie sah alles

Australische Sprinterin stirbt im Thailand-Urlaub

Sport-Mix
14.06.2026 17:16
Stapleton rutschte auf der nassen Fahrbahn mit ihrem Motorrad aus.
Stapleton rutschte auf der nassen Fahrbahn mit ihrem Motorrad aus.(Bild: Krone-Collage/Adobe Stock – 9parusnikov, Screenshot Instagram @jemmastapleton)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die australische Leichtathletik-Welt trauert derzeit um eine junge Sprinterin. Jemma Stapleton ist im Thailand-Urlaub vor den Augen ihrer Familie ums Leben gekommen. Die Athletin war gerade einmal 25 Jahre alt.

0 Kommentare

Nach Angaben der thailändischen Polizei ereignete sich der Unfall bereits am 10. Juni gegen 15.45 Uhr Ortszeit auf einem Highway auf der thailändischen Ferieninsel Koh Samui. Jemma war auf einem Motorrad unterwegs, als sie stürzte und in den Gegenverkehr geriet. Die Behörden vermuten die rutschige Fahrbahn als Grund für das Unglück.

Jemma starb noch am Unfallort
Eine erste Untersuchung im Krankenhaus ergab schwere Wunden am Kopf sowie Prellungen am Körper. Die junge Frau wurde noch am Unfallort für tot erklärt. Besonders tragisch war der Unfall für die Familie der Sportlerin: Die Polizei erklärte laut „Bangkok Post“, dass Stapletons Familie auf Motorrädern direkt hinter ihr unterwegs gewesen sei.

Familie in tiefer Trauer
In einer Erklärung gegenüber dem australischen Sender „ABC“ erinnerte sich Joel Stapleton, der jüngere Bruder der Sportlerin, mit rührenden Worten an seine Schwester. Er nannte sie seine „beste Freundin“ und sagte „ich bin so glücklich, dass sie mich durch meine ersten 21 Jahre begleitet hat.“ Die Familie bat auch darum, ihre Privatsphäre zu respektieren. Die vielversprechende Athletin hatte erst am 1. Juni ihren 25. Geburtstag gefeiert.

Lesen Sie auch:
Isabel Posch (Mitte) schaffte zuletzt das Direktlimit über die 100 Meter für die EM in ...
Starke Leistungen
„Beförderungen“ für zwei Ländle-Athletinnen
11.06.2026
Schneller als Bolt
18-jähriger Läufer bricht gleich mehrere Rekorde
13.04.2026

Sport-Welt erinnert sich an Jemma Stapleton
Die Sprinterin aus Melbourne begann ihre Leichtathletikkarriere in jungen Jahren. Sie erreichte sogar das Finale des „Stawell Gift“, Australiens ältesten und höchstdotierten Profi-Laufwettbewerb. Die Verantwortlichen des Rennens gedachten Stapleton in einem Facebook-Beitrag als „talentierte Athletin“. Weiter schrieben sie: „Ihre Leidenschaft für den Sport und ihr liebenswertes Wesen werden allen, die sie kannten, in Erinnerung bleiben. Unsere Gedanken sind in dieser schweren Zeit bei Jemmas Familie, ihren Freunden und der gesamten Sportgemeinschaft.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Sport-Mix
14.06.2026 17:16
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Polizei
UnfallUrlaubFamilieKrankenhausSport
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
ORF-Chef Pig: „Ein neuer Morgen bricht an“
212.975 mal gelesen
Clemens Pig bei seinem ersten Auftritt
Oberösterreich
Lehrer (29) tötet an Mittelschule Ex-Freundin
124.487 mal gelesen
In der Bibliothek der Mittelschule in Taufkirchen an der Pram (im Bild ein Ermittler) wurde eine ...
Oberösterreich
Mord an Lehrerin (28): Wende bei Ermittlungen
98.690 mal gelesen
Der Tatort: Die Bibliothek in der Mittelschule
Außenpolitik
Neuer Russen-Aufmarsch entlang der NATO-Grenze
1394 mal kommentiert
Die russischen Kapazitäten entlang der NATO-Ostflanke werden aktuell vervielfacht.
Kolumnen
Stocker und Babler haben jedes Vertrauen verspielt
1183 mal kommentiert
Wer vertraut dem Kanzler und dem Vizekanzler nach dem ORF-Schauspiel noch?
Innenpolitik
Meinl-Reisinger verteidigt Budget: „Großer Wurf“
552 mal kommentiert
Außenministerin und NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger
Mehr Sport-Mix
Familie sah alles
Australische Sprinterin stirbt im Thailand-Urlaub
Stüssi Gesamtsieger
„Team Vorarlberg“ triumphiert auf allen Linien
Sport Tv Logo
Steirer kennt UFC-Boss
Wie bei Trump: Bald Käfigkämpfe vor der Hofburg?
Krone Plus Logo
Kids sind größte Fans
Ironman am Vatertag: „Leben ist kein Ego-Trip!“
Aschenbrenner Sechster
Ironman: Ceccarelli triumphiert in Klagenfurt

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf