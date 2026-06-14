Australische Sprinterin stirbt im Thailand-Urlaub

Sport-Welt erinnert sich an Jemma Stapleton

Die Sprinterin aus Melbourne begann ihre Leichtathletikkarriere in jungen Jahren. Sie erreichte sogar das Finale des „Stawell Gift“, Australiens ältesten und höchstdotierten Profi-Laufwettbewerb. Die Verantwortlichen des Rennens gedachten Stapleton in einem Facebook-Beitrag als „talentierte Athletin“. Weiter schrieben sie: „Ihre Leidenschaft für den Sport und ihr liebenswertes Wesen werden allen, die sie kannten, in Erinnerung bleiben. Unsere Gedanken sind in dieser schweren Zeit bei Jemmas Familie, ihren Freunden und der gesamten Sportgemeinschaft.“