Kopfgeld-Groteske um die Wiener Schwarzkappler

Wer ohne gültigen Fahrschein erwischt wird, zahlt zu Recht Strafe. Der Kontrollor kassiert dabei mit. Das ist ein Teil seiner monatlichen Vergütung. Sechs Jahre lang erhielten Schwarzkappler diese Erfolgsprämie aber auch, wenn sie Verstöße gegen die Hausordnung geahndet haben. Sprich dem Raucher am Bahnsteig oder den Müffelesser, der den ganzen Waggon verstinkt, zur Kasse gebeten hatten.