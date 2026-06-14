Kopfgeld-Groteske um die Wiener Schwarzkappler

Sie bestrafen Schwarzfahrer und erhalten dafür Kopfgeld. Viele Jahre bekamen Schwarzkappler noch eine weitere Prämie – angeblich „irrtümlich“. Ein Gerichtsurteil zeigt das fragwürdige Boni-System der Wiener Linien auf, das auch für ein anderes Phänomen in den Öffis eine Erklärung liefert.
Wer ohne gültigen Fahrschein erwischt wird, zahlt zu Recht Strafe. Der Kontrollor kassiert dabei mit. Das ist ein Teil seiner monatlichen Vergütung. Sechs Jahre lang erhielten Schwarzkappler diese Erfolgsprämie aber auch, wenn sie Verstöße gegen die Hausordnung geahndet haben. Sprich dem Raucher am Bahnsteig oder den Müffelesser, der den ganzen Waggon verstinkt, zur Kasse gebeten hatten.
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