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Auch Pkws fingen Feuer

Mindestens sechs Tote nach Helikopter-Crash in Rio

Ausland
14.06.2026 17:33
Eine Helikopter-Kollision kostete in Rio mindestens sechs Menschen das Leben.
Eine Helikopter-Kollision kostete in Rio mindestens sechs Menschen das Leben.(Bild: FTeixeira_aRT - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Beim Absturz zweier Hubschrauber nach einem Zusammenstoß in der Luft sind am Sonntag in der brasilianischen Metropole Rio de Janeiro mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. Als wäre das nicht schon genug, löste der Crash auch noch einen Brand aus.

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Der Feuerwehr zufolge stürzten die beiden Helikopter nach der Kollision ausgerechnet auf den Parkplatz eines Elektroauto-Händlers, wo „mindestens 20 Fahrzeuge“ Feuer fingen. „Sechs Todesopfer wurden bestätigt, alle waren Besatzungsmitglieder“, teilte die Feuerwehr mit.

Zeugen meldeten dichte Rauchwolke
Der Unfall ereignete sich den Angaben zufolge im westlichen Vorort Recreio dos Bandeirantes. Bilder lokaler Fernsehsender zeigten eine dicke schwarze Rauchwolke über dem Autohaus und in Flammen stehende Fahrzeuge.

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