Auch Pkws fingen Feuer
Mindestens sechs Tote nach Helikopter-Crash in Rio
Beim Absturz zweier Hubschrauber nach einem Zusammenstoß in der Luft sind am Sonntag in der brasilianischen Metropole Rio de Janeiro mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. Als wäre das nicht schon genug, löste der Crash auch noch einen Brand aus.
Der Feuerwehr zufolge stürzten die beiden Helikopter nach der Kollision ausgerechnet auf den Parkplatz eines Elektroauto-Händlers, wo „mindestens 20 Fahrzeuge“ Feuer fingen. „Sechs Todesopfer wurden bestätigt, alle waren Besatzungsmitglieder“, teilte die Feuerwehr mit.
Zeugen meldeten dichte Rauchwolke
Der Unfall ereignete sich den Angaben zufolge im westlichen Vorort Recreio dos Bandeirantes. Bilder lokaler Fernsehsender zeigten eine dicke schwarze Rauchwolke über dem Autohaus und in Flammen stehende Fahrzeuge.
Flugzeug-Unfälle in Brasilien keine Seltenheit
In Brasilien war es zuletzt zu mehreren Unfällen mit Kleinflugzeugen gekommen. Erst im Mai war ein Kleinflugzeug in Belo Horizonte in ein Wohnhaus gestürzt. Damals waren drei Menschen ums Leben gekommen.
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