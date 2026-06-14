In diese drei Bereiche fließen 500 Millionen Euro

Der Gesundheitsreformfonds ist insgesamt bis 2030 mit 2,6 Milliarden Euro gefüllt. Rund 500 Millionen davon fließen noch 2026: So geht mit 310 Millionen geht der größte Brocken an die Versorgung, 92,5 Millionen wird in die Prävention investiert und 95 Millionen in die Digitalisierung. Verteilt wird nicht mit der Gießkanne, sondern in konkrete Projekte.