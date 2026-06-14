„Sch*** Rennen“: Kimi dennoch ein fairer Verlierer

„Freue mich sehr für ihn“

„Es war ein sch*** Rennen“, so Wolffs Fazit. Antonelli habe die Pleite allerdings gut verkraftet – zumal ihn selbst keine Schuld traf. So zählte der Teenager zu den ersten Gratulanten seines Mercedes-Vorgängers. Als Hamilton im Parc ferme aus dem Ferrari stieg, wartete Antonelli bereits, um ihn herzlich zu umarmen. „Ich freue mich so sehr für ihn, ganz ehrlich. Er hat es sich so sehr verdient“, gab sich der Pechvogel sportlich.