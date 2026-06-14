81.000 Wacker-Fans pilgerten ins Tivoli Stadion

Am Samstag ging die Westliga-Saison zu Ende, der FC Wacker Innsbruck konnte über all die Monate auf ganzer Linie überzeugen: Aufstieg, Meistertitel, Cupsieg, Punkterekord und unglaubliche Zuschauerzahlen. Zum Abschluss wurde ordentlich gefeiert – und zwar nicht nur am Rasen, sondern auch im schmucken VIP-Bereich. Die „Krone“ war dabei.
Die sportlichen Leistungen des FC Wacker Innsbruck konnten sich am Samstag im Tivoli Stadion Tirol sehen lassen. Mit einem 5:0-Heimsieg übertraf man mit 86 Zählern den Punkterekord des FC Lustenau aus der Saison 2005/06 (84 Punkte) und setzte damit neben dem Meistertitel und dem Aufstieg in die zweite heimische Bundesliga ein weiteres Ausrufezeichen in einer außergewöhnlichen Saison.
Eine weitere unglaubliche Zahl für die dritte (!) Liga: In 19 Heimspielen der Saison 2025/26 kamen rund 80.700 Fans ins Stadion! „Eine tolle Reise wird belohnt“, war Wacker-Boss Hannes Rauch gerührt.
„Ich ziehe den Hut vor dir“
Im Anschluss daran fanden Pokalübergabe und Ehrungen samt einigen Bierduschen auf dem Rasen statt, dann setzte sich die Meisterfeier im VIP-Bereich fort. Dort gab es reichlich Anerkennung und Applaus für Rauch: „Hannes, ich ziehe den Hut vor dir“, lobte etwa Innsbrucks Bürgermeister Hannes Anzengruber. Und weiter: „Wir hatten auch immer wieder Dampfplauderer. Aber mit dir wurde der richtige Weg eingeschlagen. Es hat Hand und Fuß, wie du den Verein wieder aufgebaut hast.“
Auch die Fußball-Weltmeisterschaft war Gesprächsthema
Neben den Lobeshymnen für den Wacker-Präsidenten gab es auch noch ein weiteres Gesprächsthema – und zwar die Fußballweltmeisterschaft und die Erwartungen für das österreichische und deutsche Team. Unternehmer Manfred Pletzer (Pletzer Gruppe) sieht die österreichische Mannschaft im Viertelfinale und Deutschland heuer in der Rolle des Weltmeisters. Geschäftsführer Thomas Pletzer (iDM Energiesysteme) glaubt, dass Österreich das Halbfinale und Deutschland das Viertelfinale erreicht.
Weitere Tipps: WK-Spartengeschäftsführer Oswald Wolkenstein: „Österreich kommt ins Viertelfinale und Deutschland ganz nach oben.“ Thomas Müller, Direktor der Uniklinik Innsbruck für Pädiatrie: „Ich sehe Österreich im Achtelfinale und Deutschland im Viertelfinale.“
„Beide Teams kommen ins Halbfinale“
Harald Gärtner (Europadirektor des Los Angeles Football Clubs) und Wacker-Partner betonte hingegen: „Beide Mannschaften kommen ins Halbfinale.“ Geschäftsführer Nico Schoenecker (Autobus Oberbayern) und neuer Partner des FCW-Teambusses: „Ich sehe ganz klar beide Mannschaften im Viertelfinale.“
Ebenfalls unter den Wacker-Fans gesichtet: Jochen Sauer, Direktor für FC Bayern Münchens Nachwuchsentwicklung, Sportmediziner Peter Hörtnagl und Wolfgang Suitner (WK Tirol).
Mitarbeit: Recka Hammann, Kronen Zeitung
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