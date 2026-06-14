81.000 Wacker-Fans pilgerten ins Tivoli Stadion

„Ich ziehe den Hut vor dir“

Im Anschluss daran fanden Pokalübergabe und Ehrungen samt einigen Bierduschen auf dem Rasen statt, dann setzte sich die Meisterfeier im VIP-Bereich fort. Dort gab es reichlich Anerkennung und Applaus für Rauch: „Hannes, ich ziehe den Hut vor dir“, lobte etwa Innsbrucks Bürgermeister Hannes Anzengruber. Und weiter: „Wir hatten auch immer wieder Dampfplauderer. Aber mit dir wurde der richtige Weg eingeschlagen. Es hat Hand und Fuß, wie du den Verein wieder aufgebaut hast.“