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81.000 Wacker-Fans pilgerten ins Tivoli Stadion

Tirol
14.06.2026 18:00
Der Pokal wurde in die Höhe gestemmt – nicht nur von Spielern des FC Wacker Innsbruck, sondern ...
Der Pokal wurde in die Höhe gestemmt – nicht nur von Spielern des FC Wacker Innsbruck, sondern auch von Josef Geisler, Präsident des Tiroler Fußballverbandes (Mitte). Ebenso dabei waren LH-Stv. Philip Wohlgemuth (links) und Innsbruck Bürgermeister Johannes Anzengruber (2. von links).(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Jasmin Steiner
Porträt von Martin Taxer
Von Jasmin Steiner und Martin Taxer

Am Samstag ging die Westliga-Saison zu Ende, der FC Wacker Innsbruck konnte über all die Monate auf ganzer Linie überzeugen: Aufstieg, Meistertitel, Cupsieg, Punkterekord und unglaubliche Zuschauerzahlen. Zum Abschluss wurde ordentlich gefeiert – und zwar nicht nur am Rasen, sondern auch im schmucken VIP-Bereich. Die „Krone“ war dabei.

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Die sportlichen Leistungen des FC Wacker Innsbruck konnten sich am Samstag im Tivoli Stadion Tirol sehen lassen. Mit einem 5:0-Heimsieg übertraf man mit 86 Zählern den Punkterekord des FC Lustenau aus der Saison 2005/06 (84 Punkte) und setzte damit neben dem Meistertitel und dem Aufstieg in die zweite heimische Bundesliga ein weiteres Ausrufezeichen in einer außergewöhnlichen Saison.

Eine weitere unglaubliche Zahl für die dritte (!) Liga: In 19 Heimspielen der Saison 2025/26 kamen rund 80.700 Fans ins Stadion! „Eine tolle Reise wird belohnt“, war Wacker-Boss Hannes Rauch gerührt.

Die Jubelschreie waren durch das ganze Stadion zu hören.
Die Jubelschreie waren durch das ganze Stadion zu hören.(Bild: Christof Birbaumer)
Der Verein legte eine unglaubliche Saison hin.
Der Verein legte eine unglaubliche Saison hin.(Bild: Christof Birbaumer)
Sebastian Siller (links), Trainer des FC Wacker Innsbruck, und Hannes Rauch, Präsident des FC ...
Sebastian Siller (links), Trainer des FC Wacker Innsbruck, und Hannes Rauch, Präsident des FC Wacker Innsbruck, kamen aus dem Strahlen nicht mehr heraus.(Bild: Christof Birbaumer)
Die Kicker bedankten sich bei den treuen Fans. Am Samstag waren mehr als 3000 live dabei.
Die Kicker bedankten sich bei den treuen Fans. Am Samstag waren mehr als 3000 live dabei.(Bild: Christof Birbaumer)
Spieler Bright Owusu posierte im stylischen Look.
Spieler Bright Owusu posierte im stylischen Look.(Bild: GEPA)
Ein Teil des Trainer- und Betreuerstabes mit Bierkrügen. Bierduschen blieben natürlich nicht ...
Ein Teil des Trainer- und Betreuerstabes mit Bierkrügen. Bierduschen blieben natürlich nicht aus.(Bild: GEPA)

„Ich ziehe den Hut vor dir“
Im Anschluss daran fanden Pokalübergabe und Ehrungen samt einigen Bierduschen auf dem Rasen statt, dann setzte sich die Meisterfeier im VIP-Bereich fort. Dort gab es reichlich Anerkennung und Applaus für Rauch: „Hannes, ich ziehe den Hut vor dir“, lobte etwa Innsbrucks Bürgermeister Hannes Anzengruber. Und weiter: „Wir hatten auch immer wieder Dampfplauderer. Aber mit dir wurde der richtige Weg eingeschlagen. Es hat Hand und Fuß, wie du den Verein wieder aufgebaut hast.“

Oswald Wolkenstein, Hannes Anzengruber, Hannes Rauch und Peter Hörtnagl (von links) genossen die ...
Oswald Wolkenstein, Hannes Anzengruber, Hannes Rauch und Peter Hörtnagl (von links) genossen die Zeit.(Bild: Recka Hammann)
Harald Gärtner, Nico Schoenecke und Jochen Sauer (von links) führten spannende Gespräche.
Harald Gärtner, Nico Schoenecke und Jochen Sauer (von links) führten spannende Gespräche.(Bild: Recka Hammann)
Jeanette und Thomas Müller sind begnadete Fußballfans.
Jeanette und Thomas Müller sind begnadete Fußballfans.(Bild: Recka Hammann)
Thomas und Manfred Pletzer (rechts) fieberten mit dem FC Wacker Innsbruck mit.
Thomas und Manfred Pletzer (rechts) fieberten mit dem FC Wacker Innsbruck mit.(Bild: Recka Hammann)

Auch die Fußball-Weltmeisterschaft war Gesprächsthema
Neben den Lobeshymnen für den Wacker-Präsidenten gab es auch noch ein weiteres Gesprächsthema – und zwar die Fußballweltmeisterschaft und die Erwartungen für das österreichische und deutsche Team. Unternehmer Manfred Pletzer (Pletzer Gruppe) sieht die österreichische Mannschaft im Viertelfinale und Deutschland heuer in der Rolle des Weltmeisters. Geschäftsführer Thomas Pletzer (iDM Energiesysteme) glaubt, dass Österreich das Halbfinale und Deutschland das Viertelfinale erreicht.

Weitere Tipps: WK-Spartengeschäftsführer Oswald Wolkenstein: „Österreich kommt ins Viertelfinale und Deutschland ganz nach oben.“ Thomas Müller, Direktor der Uniklinik Innsbruck für Pädiatrie: „Ich sehe Österreich im Achtelfinale und Deutschland im Viertelfinale.“

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„Beide Teams kommen ins Halbfinale“
Harald Gärtner (Europadirektor des Los Angeles Football Clubs) und Wacker-Partner betonte hingegen: „Beide Mannschaften kommen ins Halbfinale.“ Geschäftsführer Nico Schoenecker (Autobus Oberbayern) und neuer Partner des FCW-Teambusses: „Ich sehe ganz klar beide Mannschaften im Viertelfinale.“

Ebenfalls unter den Wacker-Fans gesichtet: Jochen Sauer, Direktor für FC Bayern Münchens Nachwuchsentwicklung, Sportmediziner Peter Hörtnagl und Wolfgang Suitner (WK Tirol).

Mitarbeit: Recka Hammann, Kronen Zeitung

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