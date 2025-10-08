Vorteilswelt
Müde und schlapp?

So kommen Sie voller Power durch den Herbst

Gesund
08.10.2025 06:00
Tanken Sie jetzt Energie im Freien!
Tanken Sie jetzt Energie im Freien!(Bild: stock.adobe.com null)

Wenn es mit den Temperaturen bergab geht, sinkt bei vielen Menschen oft auch das Energielevel. Dabei ist es gar nicht so schwer, gezielt gegenzusteuern. Versuchen Sie es einfach einmal mit den folgenden Tipps.

Mit den richtigen Strategien kann man Körper und Geist jetzt optimal auf die Herausforderungen der kalten Jahreszeit vorbereiten und sogar neue Vitalität entdecken. Hier die wichtigsten Tipps:

  • Ernährung: Abwechslungsreich essen ist ein zentraler Bestandteil, wenn es darum geht, Energie und Kraft zu steigern. Im Herbst verändert sich nicht nur das Wetter, sondern es stehen auch andere Lebensmittel zur Verfügung: frisches Gemüse wie Kürbis, Rote Rüben, Karotten und Kohl. Diese sind jetzt besonders nährstoffreich und unterstützen das Immunsystem.
  • Bewegung: Auch bei kühlerem Wetter aktiv zu bleiben, ist einer der effektivsten Wege, den Körper in Schwung zu halten. Studien zeigen, dass Sport an der frischen Luft nicht nur die Durchblutung anregt, sondern auch das Wohlbefinden steigert: Es erhöht sich die Ausschüttung von „Glückshormonen“. Zusätzlich sollte auch Krafttraining durchgeführt werden, um die Fitness zu verbessern.
  • Licht ist der Schlüssel zur Regeneration: Im Herbst sinkt die Zahl der Sonnenstunden, was zu verringerter Produktion von Serotonin führt, und bei manchen die Gefühlslage sowie Energie negativ beeinflusst. In diesem Fall kann eine Tageslichtlampe Abhilfe schaffen.
  • Die Schlafqualität verbessern: Dunkle und kühle Räume fördern eine bessere Nachtruhe und sorgen dafür, dass man morgens erfrischt aufwacht. In den Stunden vor dem Schlafengehen sollte auf elektronische Geräte wie Handy oder Fernseher verzichtet werden, da das blaue Licht den Melatoninspiegel im Körper beeinflusst. Wird zu wenig Melatonin produziert, schläft man schwerer ein.
  • Mentale Stärke fördern: Wer ständig negative Gedanken hat, senkt damit sein Energieniveau. Regelmäßig Zeit draußen zu verbringen, Spazieren zu gehen, Herbstfrüchte zu sammeln oder einfach nur die Natur zu beobachten kann helfen, negative Gedankenkreise zu durchbrechen. Genießen Sie das bunte Herbstlaub. Diese Momente der Ruhe helfen nicht nur, den Geist zu regenerieren, sondern auch, neue Energie zu tanken.
Karin Rohrer-Schausberger
