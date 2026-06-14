Toyota gewinnt in Le Mans! Habsburg auf Rang sechs

Das Toyota-Team siegte bei der 94. Auflage des Traditionsrennens nach 381 Runden nur 10,9 Sekunden vor dem ersten Verfolger BMW. Auch der dritte Platz ging an Toyota. In der LMGT3-Kategorie fuhr Clemens Schmid in einem Akkodis-Lexus gemeinsam mit Jose Maria Lopez (ARG) und Răzvan Umbrărescu (ROU) auf Platz vier knapp am Podest vorbei. Vorjahressieger Richard Lietz musste sich in einem Manthey-Porsche zusammen mit Riccardo Pera (ITA) und Yasser Shahin (AUS) mit Rang 13 begnügen.