Schaufensterkrankheit sitzt tiefer als gedacht

Neue Therapiechancen

„Die Beseitigung einer Verstopfung in einer großen Arterie reicht möglicherweise nicht aus“, erklärte die ETH Zürich. Zukünftige Therapien könnten darauf abzielen, die beschädigten Zellen in den kleinsten Gefäßen zu reparieren und die Entzündungen im Muskel zu reduzieren. Dies könnte die Muskelfunktion verbessern und die Lebensqualität von Millionen Betroffenen steigern.