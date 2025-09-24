Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neue Ursache entdeckt

Schaufensterkrankheit sitzt tiefer als gedacht

Gesund
24.09.2025 13:09
Die Schaufensterkrankheit verkürzt die Lebenserwartung um durchschnittlich zehn Jahre, da sie ...
Die Schaufensterkrankheit verkürzt die Lebenserwartung um durchschnittlich zehn Jahre, da sie das Risiko für lebensbedrohliche Herzinfarkte und Schlaganfälle deutlich erhöht.(Bild: APA/TOBIAS STEINMAURER)

Forschende der ETH Zürich und des Kantonsspitals Baden haben eine bisher unbekannte Ursache für die begrenzten Therapieerfolge der sogenannten Schaufensterkrankheit entdeckt – und wecken damit Hoffnungen bei Patienten.

0 Kommentare

Die periphere arterielle Verschlusskrankheit (pAVK) sorgt bei Betroffenen für starke Muskelschmerzen und Gehschwierigkeiten, die beim Stehenbleiben nachlassen – daher der umgangssprachliche Name „Schaufensterkrankheit“.

Schäden sitzen tief
Bisherige Behandlungen konzentrierten sich vor allem auf die großen Arterien der Beine. Die neue Studie, veröffentlicht in der Fachzeitschrift Nature Cardiovascular Research, zeigt jedoch, dass auch die kleinsten Blutgefäße sowie die umliegenden Muskel- und Immunzellen geschädigt sind.

Lesen Sie auch:
Experte erklärt
Wodurch Wadenkrämpfe häufig ausgelöst werden
01.09.2024

Neue Therapiechancen
„Die Beseitigung einer Verstopfung in einer großen Arterie reicht möglicherweise nicht aus“, erklärte die ETH Zürich. Zukünftige Therapien könnten darauf abzielen, die beschädigten Zellen in den kleinsten Gefäßen zu reparieren und die Entzündungen im Muskel zu reduzieren. Dies könnte die Muskelfunktion verbessern und die Lebensqualität von Millionen Betroffenen steigern.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Vergesslichkeit:
Was ist noch normal und wo beginnt Demenz?
Krebs und Psyche
Was der Seele während und nach der Therapie hilft
Autoimmunhepatitis
Symptome & Behandlung der seltenen Lebererkrankung
Kinderunfälle steigen
Warum es zu Hause am gefährlichsten ist
Tipps von Experten
So bleiben Sie gesund im Urlaub und auf Reisen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Seit seiner Betäubung ist Elch „Emil“ ungenießbar
222.816 mal gelesen
„Emil“ läuft laut Experten in die richtige Richtung, sprich in den Nationalpark Sumava
Medien
Christa Kummer präsentiert wieder das Wetter
187.024 mal gelesen
Meteorologin und Journalistin Christa Kummer
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
172.879 mal gelesen
Außenpolitik
Luftraumverletzung: NATO droht Russland mit Gewalt
2020 mal kommentiert
Die NATO warnt Russland vor weiteren Luftraumverletzungen. 
Außenpolitik
Trump nimmt vor UNO Österreichs Kurs ins Visier
1814 mal kommentiert
Der Republikaner zeigte sich in New York überzeugt: Europa sei durch illegale Migration zerstört ...
Innenpolitik
Teurer New-York-Trip: Babler muss alles offenlegen
1619 mal kommentiert
Vizekanzler Babler in der großen Stadt
Mehr Gesund
Hype bei Influencern
Apfelessig-Mythos geplatzt: Studie zurückgezogen
Neue Ursache entdeckt
Schaufensterkrankheit sitzt tiefer als gedacht
Vierbeinige Pädagogen
Wie kleine Ratten den Weg in Kinderseelen öffnen
Zu wenig beachtet
Rheuma: Unterschiede zwischen Frau und Mann
Schnupfensaison kommt
Die 10 besten Tipps gegen Erkältung – schon jetzt!

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf