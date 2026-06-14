Niederlagen für ÖVV-Teams in der European League

Die Männer, die einen Sieg aus vier Spielen zu Buche stehen haben, gehen als Tabellen-19. in die abschließenden Spiele am kommenden Freitag und Samstag. In Luxemburg geht es neben den Gastgebern gegen Griechenland. Die Frauen, mit zwei Siegen aus vier Partien derzeit unter den Top 15 liegend, treffen in Tirana auf Albanien und Schweden.