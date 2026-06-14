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Ausbau der Weststrecke

1800-Tonnen-Brücke auf Millimeter genau platziert

Oberösterreich
14.06.2026 19:00
Für die Arbeiten musste am Sonntag die A 25 bei Wels gesperrt werden.
Für die Arbeiten musste am Sonntag die A 25 bei Wels gesperrt werden.(Bild: ÖBB/Deopito)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Präzision, Technik und Geduld brauchte es am Samstag auf der A 25 bei Wels. Eine 1800 Tonnen schwere Eisenbahnbrücke wurde dort auf den Millimeter genau platziert. Der Verschiebung waren zuvor bereits aufwendige Arbeiten an der Brücke vorangegangen.

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Ein Balanceakt der besonderen Art stand am Sonntag auf der A 25 an der Gemeindegrenze zwischen Wels und Marchtrenk auf dem Programm. Die ÖBB haben dort erfolgreich eine neue Eisenbahnbrücke in ihre endgültige Position verschoben. Dabei wurden ganze 1800 Tonnen bewegt. Und das forderte neben extremer Präzision auch die Technik. Mittels einer speziellen Gleitbahntechnologie wurde die rund hundert Meter lange Eisenbahnbrücke über die Autobahn transportiert.

Sogenannte Jack-up-Türme hoben die Brücke an, führten sie während des Vorgangs präzise und sorgten für die notwendige Stabilität, um die Endposition millimetergenau zu erreichen. Um 13.07 Uhr war die Brücke genau dort, wo sie hingehört. Die ÖBB bezeichnen die Arbeiten als „Meilenstein beim viergleisigen Ausbau der Weststrecke“.

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