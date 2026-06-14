1800-Tonnen-Brücke auf Millimeter genau platziert

Präzision, Technik und Geduld brauchte es am Samstag auf der A 25 bei Wels. Eine 1800 Tonnen schwere Eisenbahnbrücke wurde dort auf den Millimeter genau platziert. Der Verschiebung waren zuvor bereits aufwendige Arbeiten an der Brücke vorangegangen.
Ein Balanceakt der besonderen Art stand am Sonntag auf der A 25 an der Gemeindegrenze zwischen Wels und Marchtrenk auf dem Programm. Die ÖBB haben dort erfolgreich eine neue Eisenbahnbrücke in ihre endgültige Position verschoben. Dabei wurden ganze 1800 Tonnen bewegt. Und das forderte neben extremer Präzision auch die Technik. Mittels einer speziellen Gleitbahntechnologie wurde die rund hundert Meter lange Eisenbahnbrücke über die Autobahn transportiert.
Sogenannte Jack-up-Türme hoben die Brücke an, führten sie während des Vorgangs präzise und sorgten für die notwendige Stabilität, um die Endposition millimetergenau zu erreichen. Um 13.07 Uhr war die Brücke genau dort, wo sie hingehört. Die ÖBB bezeichnen die Arbeiten als „Meilenstein beim viergleisigen Ausbau der Weststrecke“.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.