1800-Tonnen-Brücke auf Millimeter genau platziert

Ein Balanceakt der besonderen Art stand am Sonntag auf der A 25 an der Gemeindegrenze zwischen Wels und Marchtrenk auf dem Programm. Die ÖBB haben dort erfolgreich eine neue Eisenbahnbrücke in ihre endgültige Position verschoben. Dabei wurden ganze 1800 Tonnen bewegt. Und das forderte neben extremer Präzision auch die Technik. Mittels einer speziellen Gleitbahntechnologie wurde die rund hundert Meter lange Eisenbahnbrücke über die Autobahn transportiert.