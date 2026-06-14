Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Auvergne – Rhône-Alpes

Del Toro reist mit Prestigesieg zur Tour de France

Sport-Mix
14.06.2026 18:21
Isaac del Toro gewann die Tour Auvergne – Rhône-Alpes.
Isaac del Toro gewann die Tour Auvergne – Rhône-Alpes.(Bild: AFP/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Tadej Pogacars Edelhelfer Isaac del Toro reist mit einem Prestigeerfolg zur Tour de France. Der mexikanische Rundfahrtspezialist holte sich den Gesamtsieg bei der schweren Tour Auvergne – Rhône-Alpes, früher unter dem Namen Criterium du Dauphine bekannt. Del Toro gewann am Sonntag auch die Bergankunft auf dem Plateau de Solaison, nachdem er bereits am Vortag auf dem Grand Colombier triumphiert hatte.

0 Kommentare

Das französische Supertalent Paul Seixas musste dagegen am Sonntag aufgeben, nachdem er tags zuvor bei einer Abfahrt im französischen Jura-Gebirge schwer gestürzt war. Trotzdem hatte der Decathlon-Teamkollege von Felix Gall mit Schürfwunden und einem Rückstand von 1:21 Minuten die Etappe noch beendet und das letzte Teilstück auch in Angriff genommen.

Tuckwell muss Gelbes Trikot abgeben
Del Toro siegte am Sonntag nach 120,1 km mit einer Minute Vorsprung auf den Spanier Juan Ayuso im Alleingang und löste damit den Australier Luke Tuckwell im Gelben Trikot noch ab. Der Red-Bull-Profi sicherte sich den zweiten Gesamtrang mit 54 Sekunden Rückstand. Del Toro, der im vergangenen Jahr bereits Giro-Zweiter war und die Tour of Austria gewann, ist bei der Frankreich-Rundfahrt als wichtigster Helfer des vierfachen Champions Pogacar vorgesehen. Er werde seinen Kapitän mit „Vollgas“ unterstützen, erklärte der Mexikaner. Pogacar bestreitet seine Tour-Generalprobe als Aushängeschild der Tour de Suisse ab Mittwoch.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Sport-Mix
14.06.2026 18:21
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
ORF-Chef Pig: „Ein neuer Morgen bricht an“
213.034 mal gelesen
Clemens Pig bei seinem ersten Auftritt
Oberösterreich
Lehrer (29) tötet an Mittelschule Ex-Freundin
124.908 mal gelesen
In der Bibliothek der Mittelschule in Taufkirchen an der Pram (im Bild ein Ermittler) wurde eine ...
Oberösterreich
Mord an Lehrerin (28): Wende bei Ermittlungen
99.268 mal gelesen
Der Tatort: Die Bibliothek in der Mittelschule
Außenpolitik
Neuer Russen-Aufmarsch entlang der NATO-Grenze
1396 mal kommentiert
Die russischen Kapazitäten entlang der NATO-Ostflanke werden aktuell vervielfacht.
Kolumnen
Stocker und Babler haben jedes Vertrauen verspielt
1220 mal kommentiert
Wer vertraut dem Kanzler und dem Vizekanzler nach dem ORF-Schauspiel noch?
Außenpolitik
„Nukleare Drohung“: Trump deutet Atomschlag an
605 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump deutet an, dass die USA eine „ultimative Alternative“ haben, falls die ...
Mehr Sport-Mix
Lagger gewinnt 7-Kampf
Voss pulverisiert Bestleistung und holt 4. Titel
Auvergne – Rhône-Alpes
Del Toro reist mit Prestigesieg zur Tour de France
Kalte Bedingungen
Zehn Landesmeister-Titel für Ausnahmetalent
Familie sah alles
Australische Sprinterin stirbt im Thailand-Urlaub
Stüssi Gesamtsieger
„Team Vorarlberg“ triumphiert auf allen Linien

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf