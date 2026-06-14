Del Toro reist mit Prestigesieg zur Tour de France

Tuckwell muss Gelbes Trikot abgeben

Del Toro siegte am Sonntag nach 120,1 km mit einer Minute Vorsprung auf den Spanier Juan Ayuso im Alleingang und löste damit den Australier Luke Tuckwell im Gelben Trikot noch ab. Der Red-Bull-Profi sicherte sich den zweiten Gesamtrang mit 54 Sekunden Rückstand. Del Toro, der im vergangenen Jahr bereits Giro-Zweiter war und die Tour of Austria gewann, ist bei der Frankreich-Rundfahrt als wichtigster Helfer des vierfachen Champions Pogacar vorgesehen. Er werde seinen Kapitän mit „Vollgas“ unterstützen, erklärte der Mexikaner. Pogacar bestreitet seine Tour-Generalprobe als Aushängeschild der Tour de Suisse ab Mittwoch.