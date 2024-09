Wodurch Wadenkrämpfe häufig ausgelöst werden

Je nach Lebensalter und Tageszeit kann es unterschiedliche Auslöser für Wadenkrämpfe geben, wie Prim. Dr. Thomas Maca, Internist und Leiter der Abteilung Interne III am Evangelischen Krankenhaus Wien, berichtet. Er erklärt: „Während in der Jugend oft Fußdeformitäten bzw. Fehlbelastung oder sportliche Überbelastung bis zum Muskelkater führen, so sind die Ursachen im fortgeschrittenen Alter anderer Natur.“