Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Alles zur Fußball WM 2026 auf einen Blick
zum Special
Zeitplan Ergebnisse Wettmeisterschaft
Sport Tv Logo

Ex-Coach Hickersberger

„Aus dieser Truppe wären alle im Kader gestanden!“

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
14.06.2026 18:33
Ex-ÖFB-Teamchef Josef „Pepi“ Hickersberger.
Ex-ÖFB-Teamchef Josef „Pepi“ Hickersberger.(Bild: GEPA)
Porträt von Christian Reichel
Von Christian Reichel

Bislang war Josef „Pepi“ Hickersberger der einzige, der Österreichs Nationalteam bei einer WM- UND EM-Endrunde als Teamchef betreut hat – nun tritt Ralf Rangnick in seine Fußstapfen. Der 78-Jährige sprach mit der „Krone“ über den aktuellen Kader, Ziele und ob er eine Nachteule ist. 

0 Kommentare

„Krone“: Herr Hickersberger, was erwarten Sie sich von dieser WM?
Josef Hickersberger: „Dass ich richtig gute Spiele sehe. Darauf freue ich mich, wie etwa in der Gruppenphase Frankreich – Norwegen. Die guten Partien werde ich alle anschauen.“

Weiterlesen mit Ihrem digitalen Zugang
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
14.06.2026 18:33
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

KMM
Top 3
Mehr FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Gruppe E im Ticker
LIVE: Start wie erhofft! Deutschland jubelt früh
Sport Tv Logo
Ex-Coach Hickersberger
„Aus dieser Truppe wären alle im Kader gestanden!“
Öffis zu teuer
Schottische Fans reisen in Schulbussen zu WM-Spiel
13.000 sind betroffen
Argentinien will Fans an WM-Besuch hindern
Krone Plus Logo
Meister der Kulinarik
Star-Koch Puck: „Bin ein riesiger Fan von Alaba“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine