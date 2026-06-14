„Aus dieser Truppe wären alle im Kader gestanden!“

Bislang war Josef „Pepi“ Hickersberger der einzige, der Österreichs Nationalteam bei einer WM- UND EM-Endrunde als Teamchef betreut hat – nun tritt Ralf Rangnick in seine Fußstapfen. Der 78-Jährige sprach mit der „Krone“ über den aktuellen Kader, Ziele und ob er eine Nachteule ist.
„Krone“: Herr Hickersberger, was erwarten Sie sich von dieser WM?
Josef Hickersberger: „Dass ich richtig gute Spiele sehe. Darauf freue ich mich, wie etwa in der Gruppenphase Frankreich – Norwegen. Die guten Partien werde ich alle anschauen.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.