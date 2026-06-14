„Aus dieser Truppe wären alle im Kader gestanden!“

Bislang war Josef „Pepi“ Hickersberger der einzige, der Österreichs Nationalteam bei einer WM- UND EM-Endrunde als Teamchef betreut hat – nun tritt Ralf Rangnick in seine Fußstapfen. Der 78-Jährige sprach mit der „Krone“ über den aktuellen Kader, Ziele und ob er eine Nachteule ist.