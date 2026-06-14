Frau (47) stürzte bei Naturjuwel 30 Meter ab

Auf einem Wanderweg nahe des Stubaitaler Naturjuwels Grawa-Wasserfälle rutschte am Sonntag eine 47-Jährige aus und stürzte über steiles Gelände ab. Sie wurde vom Team des Rettungshubschraubers erstversorgt.
Eine 47-jährige Österreicherin rutschte am Sonntag gegen 14.30 Uhr im Zuge ihres Abstieges auf dem Wandersteig über den westlichen Waldweg im Bereich des Grawa-Wasserfalls aus und stürzte in weiterer Folge etwa 20 bis 30 Meter über einen abschüssigen Hang talwärts. Dabei zog sie sich Verletzungen unbestimmten Grades zu.
Die 47-Jährige war jederzeit ansprechbar, sie wurde von der Crew des Notarzthubschraubers Martin 8 erstversorgt und zur weiteren Abklärung in das Landeskrankenhaus Hall in Tirol verbracht.
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