Voss pulverisiert Bestleistung und holt 4. Titel

Der 25-Jährige Niklas Voss krönte sich in Linz zum vierten Mal in seiner Karriere zum rot-weiß-roten „König der Leichtathleten“ und holte sich den Staatsmeistertitel im Zehnkampf. Und das mit einer absoluten Topleistung! Nachdem der Götzner schon am ersten Tag mit persönlichen Bestleistungen (PB) über 100 und 400 Meter geglänzt hatte, machte der von Herwig Grünsteidl in Wien trainerte Voss am Sonntag in derselben Tonart weiter. Mit 4,70 Meter verbesserte er seine Stabhochsprung-PB um 20 (!) Zentimeter und blieb mit exakt 40 Metern im Diskuswurf auch nur vier Zentimeter unter seiner PB. Nachdem er im abschließenden 1500-Meter-Lauf in 4:43,76 Minuten ins Ziel kam, beendete er den Mehrkampf mit 7398 Punkten und verbesserte damit seine persönliche Bestleistung um beachtliche 279 Zähler.