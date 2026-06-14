Rekorde und Ehrentrikot! Neuer schreibt Geschichte

Außerdem ist er nun auch der älteste deutsche WM-Spieler aller Zeiten. Der bisherige Rekordhalter war Fritz Walter, der bei der WM 1958 im Alter von 37 Jahren, sieben Monaten und 24 Tagen auflief. Für Neuer ist es zudem das 125. Länderspiel. In der ewigen DFB-Rangliste liegt er damit auf Platz fünf.