Rekorde und Ehrentrikot! Neuer schreibt Geschichte

Manuel Neuer ist zurück – und hat am Sonntagabend bei der WM mit seinem Comeback im Tor der Deutschen gegen Curaçao auch gleich DFB-Geschichte geschrieben!
Der 40-jährige Neuer hat seine Wadenbeschwerden überwunden und kehrte zwei Jahre nach seinem Rücktritt aus der Nationalmannschaft wieder in die Startelf zurück! Womit der Bayern-Keeper gleich zwei Altersrekorde aufgestellt hat.
Denn: Mit 40 Jahren, zwei Monaten und 19 Tagen löst er Lothar Matthäus als ältesten deutschen Nationalspieler ab.
Außerdem ist er nun auch der älteste deutsche WM-Spieler aller Zeiten. Der bisherige Rekordhalter war Fritz Walter, der bei der WM 1958 im Alter von 37 Jahren, sieben Monaten und 24 Tagen auflief. Für Neuer ist es zudem das 125. Länderspiel. In der ewigen DFB-Rangliste liegt er damit auf Platz fünf.
Spezial-Trikot
Dazu kommt: Es ist seine fünfte WM-Teilnahme, womit sich Neuer auch ein Spezial-Trikot mit einem sogenannten FIFA-Legacy-Aufnäher verdiente. Neben dem Deutschen Rekord-Torhüter werden auch Cristiano Ronaldo, Lionel Messi und Mexikos Torwart Guillermo Ochoa diesen Patch tragen. Messi und Ronaldo spielen allerdings bereits ihre sechste Weltmeisterschaft.
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