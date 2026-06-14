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Toyota Sieg in Le Mans

Habsburg beim 24-Stunden-Klassiker auf Platz sechs

Motorsport
14.06.2026 18:59
Ferdinand Habsburg hat beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans den sechsten Platz belegt.
Ferdinand Habsburg hat beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans den sechsten Platz belegt.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Ferdinand Habsburg hat beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans mit seinem Alpine-Team den sechsten Platz belegt. Der 28-jährige Langstrecken-Spezialist verpasste am Sonntag gemeinsam mit seinen Kollegen Antonio Felix da Costa (POR) und Charles Milesi (FRA) von Startplatz drei aus das Podium bei den Hypercars. 

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Toyota beendete indes die Siegesserie von Ferrari nach drei Jahren. Der japanische Rennstall gewann in Frankreich mit dem Trio Mike Conway, Kamui Kobayashi und Nyck de Vries.

(Bild: AP/Jeremias Gonzalez)

94. Auflage des Traditionsrennens
Das Toyota-Team siegte bei der 94. Auflage des Traditionsrennens nach 381 Runden nur 10,9 Sekunden vor dem ersten Verfolger BMW. Auch der dritte Platz ging an Toyota. In der LMGT3-Kategorie fuhr Clemens Schmid in einem Akkodis-Lexus gemeinsam mit Jose Maria Lopez (ARG) und Răzvan Umbrărescu (ROU) auf Platz vier knapp am Podest vorbei.

Vorjahressieger Richard Lietz musste sich in einem Manthey-Porsche zusammen mit Riccardo Pera (ITA) und Yasser Shahin (AUS) mit Rang 13 begnügen.

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