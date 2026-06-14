Zehn Landesmeister-Titel für Ausnahmetalent

Ihr Pendant bei den Herren war diesmal Nikolaus Rucker, der ebenfalls in drei Staffelbewerben erfolgreich war, zudem in sechs Einzelrennen (100m Freistil, 50m, 100m, 200m Rücken, 200m, 400m Lagen). Luca Karl gewann über 800 Meter Freistil, bereitet sich auf den Freiwasser-Weltcup in Portugal am Samstag vor. Der großen Abwesende war Luka Mladenovic, der bereits an seiner neuen Uni in Texas (USA) weilt.