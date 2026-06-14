Zehn Landesmeister-Titel für Ausnahmetalent

Katharina Schiessendoppler (Schwimmunion Generali Salzburg) präsentierte sich bei den Landesmeisterschaften im Freibald Leopoldskron in bestechender Form. Die Teenagerin heimste gleich zehn Titel ein.
Die Salzburger Landesmeisterschaften im Schwimmen standen heuer unter keinem guten Stern. Im Freibad Leopoldskron war man der Kälte und auch dem Regen ausgesetzt. Die Athleten der Schwimmunion Generali Salzburg trotzten den Bedingungen und sammelten alle möglichen Titel. Besonders Ausnahmetalent Katharina Schiessendoppler ragte heraus. Die SSM-Schülerin holte sieben Einzel- (50m Rücken, 50m, 100m Brust, 50m Delphin, 50m, 100m Freistil, 200m Lagen) sowie drei Staffeltitel.
Ihr Pendant bei den Herren war diesmal Nikolaus Rucker, der ebenfalls in drei Staffelbewerben erfolgreich war, zudem in sechs Einzelrennen (100m Freistil, 50m, 100m, 200m Rücken, 200m, 400m Lagen). Luca Karl gewann über 800 Meter Freistil, bereitet sich auf den Freiwasser-Weltcup in Portugal am Samstag vor. Der großen Abwesende war Luka Mladenovic, der bereits an seiner neuen Uni in Texas (USA) weilt.
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