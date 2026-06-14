Salzburgerin feiert Staatsmeistertitel bei Ironman

„Ich habe nicht damit gerechnet“, war Hanna Völkl (Tri Team Hallein) nach dem Sieg bei der Staatsmeisterschaft im Rahmen des Ironman in Klagenfurt sogar selbst überrascht. Völkl kam nach 9:42,40 Stunden als beste rot-weiß-rote Dame und Gesamtzweite ins Ziel. „Es war richtig cool!“ Erst vor einem Jahr absolvierte die 30-Jährige ihr erstes Langdistanz-Rennen.