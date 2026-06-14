Salzburgerin feiert Staatsmeistertitel bei Ironman

Unglaublich! Hanna Völkl (Tri Team Hallein) holte sich beim Ironman in Klagenfurt den zweiten Platz und damit den Staatsmeistertitel. Insgesamt waren 3000 Athleten in Kärnten dabei.
„Ich habe nicht damit gerechnet“, war Hanna Völkl (Tri Team Hallein) nach dem Sieg bei der Staatsmeisterschaft im Rahmen des Ironman in Klagenfurt sogar selbst überrascht. Völkl kam nach 9:42,40 Stunden als beste rot-weiß-rote Dame und Gesamtzweite ins Ziel. „Es war richtig cool!“ Erst vor einem Jahr absolvierte die 30-Jährige ihr erstes Langdistanz-Rennen.
Insgesamt nahmen 3000 Athleten bei der 27. Auflage des Klassikers teil.
Der Gesamtsieg ging bei den Herren (Profirennen) an den Italiener Mattia Ceccarelli. Bei den Damen wurde das Rennen nach der Ironman-EM in der Vorwoche in Hamburg (GER) als Altersklassenrennen ausgetragen.
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