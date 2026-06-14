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Kritik um Experten-Duo

Pikanter „Noch“-Sager: Müller und Klopp ecken an

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
14.06.2026 19:14
Das Experten-Duo Thomas Müller (mi.) und Jürgen Klopp sorgten mit ihren launischen Aussagen für ...
Das Experten-Duo Thomas Müller (mi.) und Jürgen Klopp sorgten mit ihren launischen Aussagen für Diskussionen.(Bild: Screenshort MagentaTV, x.com)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

So unterhaltsam die WM-Übertragungen von MagentaTV auch sind, Jürgen Klopp und Thomas Müller ecken als Experten doch hier und da mit ihren Aussagen an. So sorgte ein pikanter „Noch“-Sager von Klopp für reichlich Gesprächsstoff in Deutschland.

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Im MagentaTV-Vorbericht zum Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika hatte der ehemalige Liverpool-Coach über die DFB-Elf diskutiert und dabei mit einem Grinsen gesagt: „Zum Glück stellt Julian Nagelsmann die Mannschaft auf – noch.“ Kurz darauf wiederholte Klopp das Wort sogar noch einmal: „Noch.“ Es folgte Gelächter, ehe Müller lachend meinte: „Kloppo, wir haben Juni. Du bist schon im September.“

Durch die sozialen Medien wurde die Szene stark befeuert und sorgte für viel Diskussionen und Kritik.

Hier die TV-Szene im Video (ab Sekunde 42):

„Ein absolutes No-Go“
In der Sonntagssendung „Doppelpass“ auf Sport1 sprach DFB-Legende Stefan Effenberg aus, was sich viele dachten. „Das geht nicht, er spricht vor einem Millionen-Publikum. Auch mit dem Lachen hinten raus. So einen Spruch kannst du mit einem Bierchen an der Bar machen, wenn du allein bist. Aber nicht vor einem Millionen-Publikum, das ist ein absolutes No-Go.“

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Müller und Klopp reagierten vor dem Anpfiff der DFB-Elf gegen Curaçao auf die Diskussionen. MagentaTV-Moderator Johannes B. Kerner bemerkte, die Aussagen hätten „ein bisschen Welle gemacht“.

„Wir haben es natürlich mitbekommen. Ich kann dazu nur Folgendes sagen: Wir diskutieren natürlich leidenschaftlich. Wir sind riesige Fans der Mannschaft und des Turniers“, sagte Müller. „Wir diskutieren sachlich, wenn es um den Sport geht. Aber wer uns beide kennt: Da ist immer ein bisschen Schmäh mit dabei. Da kann natürlich auch mal was rausrutschen, was populistisch verwendet werden kann, wenn man das denn will. Das tun aber nicht wir, das tun andere.“

Seine Botschaft war eindeutig: „Wir werden uns deswegen nicht verbiegen lassen und aufpassen, was wir sagen. Wir stehen absolut hinter der Mannschaft.“

Müller machte „Fass“ nochmal auf
Ganz beendet war das Thema damit allerdings nicht. Als Kerner Müller kurz vor Spielbeginn fragte, ob er den Rasen bereits getestet habe, antwortete dieser: „Noch nicht, aber er sieht super aus.“ Danach begutachtete Müller den Untergrund genauer und ergänzte: „Noch ist der Rasen ein bisschen trocken.“ Sofort reagierte Klopp und scherzte: „Jetzt hast du das Wort ,noch‘ zweimal benutzt.“

Müller konterte trocken: „Ach so, ja. Eigentlich für dich gepachtet. Hab nicht gewusst, dass du es exklusiv gebucht hast.“

Auch Bundestrainer Julian Nagelsmann wurde auf der Pressekonferenz vor dem Curaçao-Spiel auf die „Noch“-Aussagen von Klopp und Müller angesprochen, wollte die Debatte allerdings nicht weiter kommentieren und blockte die Frage ab.

Klopp stellte später klar, dass seine Bemerkung keineswegs als Kritik an Nagelsmann gemeint gewesen sei. „Eine Diskussion ist ja keine Diskussion, die wir angefangen haben, als es um die Aufstellung ging. Sondern wir sprechen über den Kader und über Optionen“, sagte der 58-Jährige.

Abschließend betonte Klopp: „Ich bin mehr als happy mit der Anfangsformation. Ich wünsche den Jungs einfach, dass sie so ein Gefühl für das Turnier entwickeln.“

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