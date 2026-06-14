Pikanter „Noch“-Sager: Müller und Klopp ecken an

„Wir haben es natürlich mitbekommen. Ich kann dazu nur Folgendes sagen: Wir diskutieren natürlich leidenschaftlich. Wir sind riesige Fans der Mannschaft und des Turniers“, sagte Müller. „Wir diskutieren sachlich, wenn es um den Sport geht. Aber wer uns beide kennt: Da ist immer ein bisschen Schmäh mit dabei. Da kann natürlich auch mal was rausrutschen, was populistisch verwendet werden kann, wenn man das denn will. Das tun aber nicht wir, das tun andere.“