Skandal in Klagenfurt

Bei Millionenauftrag um das Zehnfache verrechnet?

Kärnten
24.09.2025 06:00
Die Stadt Klagenfurt ist in schweren Finanznöten. Jetzt gibt es auch noch Häme, weil ein ...
Die Stadt Klagenfurt ist in schweren Finanznöten. Jetzt gibt es auch noch Häme, weil ein Gutachter bei geplanten Sanierungen nachgerechnet hat – und die Unterschiede sind gewaltig.(Bild: Aysel - stock.adobe.com)

Fake-Rechnungen, Geisterwohnungen und dubiose Honorare beschäftigen die Ermittler in Klagenfurt. Rund ums städtische Wohnen sind aber noch weitere Ungereimtheiten aufgetaucht: So sollen Sanierungen um mehr als 33,1 Millionen Euro veranschlagt worden sein – der tatsächliche Bedarf liegt laut Gutachten aber nur bei 3,1 Millionen!

0 Kommentare

Misswirtschaft oder Kriminalfall? Noch ist unklar, was sich über Jahre bei der Immobilien Verwaltung IVK in Klagenfurt abgespielt hat, ehe der neue Geschäftsführer Gerhard Scheucher aufzuräumen begann.

Porträt von Kerstin Wassermann
Kerstin Wassermann
Kärnten

