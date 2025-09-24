Bei Millionenauftrag um das Zehnfache verrechnet?

Conference League hat für Österreich einen Vorteil
Fake-Rechnungen, Geisterwohnungen und dubiose Honorare beschäftigen die Ermittler in Klagenfurt. Rund ums städtische Wohnen sind aber noch weitere Ungereimtheiten aufgetaucht: So sollen Sanierungen um mehr als 33,1 Millionen Euro veranschlagt worden sein – der tatsächliche Bedarf liegt laut Gutachten aber nur bei 3,1 Millionen!
Misswirtschaft oder Kriminalfall? Noch ist unklar, was sich über Jahre bei der Immobilien Verwaltung IVK in Klagenfurt abgespielt hat, ehe der neue Geschäftsführer Gerhard Scheucher aufzuräumen begann.
