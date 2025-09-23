Die 10 besten Tipps gegen Erkältung – schon jetzt!

Spätestens seit Mitte September spürt man langsam, dass der Herbst ins Land zieht – und mit ihm auch unangenehme Begleiter wie Schnupfen, Husten und Halsschmerzen. Keine Frage, die Erkältungssaison ist gestartet. Beugen Sie jetzt gezielt einer Ansteckung vor und probieren Sie dafür unsere einfachen Maßnahmen aus.
Wenn die Tage langsam kürzer werden und die Temperaturen sinken, beginnt erneut die unbeliebte Erkältungssaison. Bereits im Frühherbst ist unser Immunsystem gefordert: Der Wechsel zwischen warmen Tagen, kühlen Abenden und kalten Nächten schwächt die körpereigenen Abwehrkräfte. Dann haben Viren wieder leichtes Spiel.
Doch mit einfachen Maßnahmen können Sie Ihr Immunsystem gezielt stärken und typische Beschwerden wie Schnupfen, Husten und Halsweh vermeiden.
