Die 10 besten Tipps gegen Erkältung – schon jetzt!

Spätestens seit Mitte September spürt man langsam, dass der Herbst ins Land zieht – und mit ihm auch unangenehme Begleiter wie Schnupfen, Husten und Halsschmerzen. Keine Frage, die Erkältungssaison ist gestartet. Beugen Sie jetzt gezielt einer Ansteckung vor und probieren Sie dafür unsere einfachen Maßnahmen aus.