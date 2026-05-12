Was passiert in der Haut, wenn man Rosacea hat?

Rosacea (auch Rosazea oder Kupferrose genannt) ist eine chronisch-entzündliche, nicht ansteckende Hauterkrankung. Rötungen und sichtbare Äderchen im Gesicht, Papeln und Pusteln sowie Entzündungen an den Augen und Lidern sind mögliche Symptome. In den meisten Fällen sind die Nase und die Wangen betroffen. Weiterhin manifestiert sich die Rosacea häufig an Stirn und Kinn.

Die Ursachen sind nach wie vor nicht vollständig geklärt, jedoch wird von einem Zusammenspiel zwischen dem entzündungsauslösendem Signalmolekül Cathelicidin, einer geschädigten Hautbarriere und einem erhöhten Vorkommen verschiedener Mikroben der Haut ausgegangen. Dazu kommt erbliche Veranlagung. Psychische Belastung und Stress können Schübe auslösen.