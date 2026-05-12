Opposition stimmte gegen Mehrwertsteuersenkung

Wie berichtet, soll die Umsatzsteuer für die betroffenen Produkte von aktuell zehn auf 4,9 Prozent gesenkt werden. Umfasst sind Milch, Joghurt, Butter, Eier, Gemüse, Früchte, Reis, Mehl, Teigwaren und Salz. Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) rechnete vor, dass sich ein durchschnittlicher Haushalt rund hundert Euro im Jahr sparen werde. Die Maßnahme sei „verteilungspolitisch wichtig und Teil der Strategie der Bundesregierung zur Inflationsbekämpfung“, sagte der Minister am Dienstag. Auch bei der Haushaltsenergie und bei den Mietpreisen setze die Regierung an.