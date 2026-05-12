Frust bei Jungärzten: Mangel an Ausbildungsplätzen

„Sechs Jahre lang hart gebüffelt, die Doktorrolle in der Hand und nun gibt es keinen Platz in der Basisausbildung. Österreichs Jungmediziner sind frustriert. Denn die Wartezeiten für Ausbildungsstellen werden immer länger und sind inzwischen ein hochproblematischer Flaschenhals auf dem Weg zum Arztberuf“, schlägt Kammer-Präsident Johannes Steinhart Alarm. Verantwortlich dafür sind die Spitalsträger. Denn für die Plätze im Basisjahr, das neun Monate dauert, gibt es formal kein Limit. Der limitierende Faktor in den einzelnen Häusern sind die Dienstposten, die sich aus den Budgets ergeben.