Wie Europa Weichen für die digitale Zukunft stellt

Die Corona-Pandemie hat gezeigt: Es geht auch online. Und zwar so gut wie alles. Homeoffice, Videokonferenzen, Einkaufen, diverse Geschäfte, Kultur, und und und. Nicht für jede und jeden war dies immer die angenehmste Art und Weise, aber Covid hat deutlich gemacht, was aus dem Wohnzimmer möglich ist. Viele haben aus der Not eine Tugend gemacht, so hat die Gesundheitskrise der Digitalisierung einen gewaltigen Schub beschert.