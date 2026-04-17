Inter bleibt mit Sieg gegen Cagliari auf Titelkurs

Inter Mailand steht in der Serie A nach dem nächsten Sieg vor dem Titelgewinn. Die Nerazzurri siegten am Freitag daheim gegen Cagliari 3:0, der Vorsprung auf Napoli beträgt vorerst zwölf Punkte.
Nach einer torlosen ersten Hälfte schossen Marcus Thuram und Nicolo Barella in den ersten zehn Minuten nach der Pause die 2:0-Führung heraus, Piotr Zielinski setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt.
Fünf Runden sind nach diesem Wochenende in Italien noch zu spielen.
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