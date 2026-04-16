Kerosin knapp: Europas Lager „in 6 Wochen leer“

„Dann wird es Europa und Amerika erreichen“, zeigte er sich sicher. Sollte die Straße von Hormuz nicht bald geöffnet werden, erwartet der IEA-Direktor für Europa schmerzhafte Konsequenzen: „Ich kann Ihnen schon bald sagen, dass wir aufgrund von Treibstoffmangel möglicherweise einige Flüge zwischen Stadt A und Stadt B ausfallen lassen müssen.“