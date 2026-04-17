Baidoo bleibt mit Lens an Tabellenführer PSG dran

Gegen Toulouse lag der Zweite am Freitag nach 13 Minuten 0:2 zurück, schaffte in der zweiten Hälfte nach einer Roten Karte für den Gegner mit einem Mann mehr aber die Wende. Ismaelo Ganiou traf in der 91. Minute zum Siegestor für Lens. Baidoo wurde in der 85. Minute eingewechselt. Der 22-Jährige hatte seit Mitte Februar verletzungsbedingt pausieren müssen.