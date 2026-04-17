Baidoo bleibt mit Lens an Tabellenführer PSG dran

Samson Baidoo bleibt mit RC Lens in der französischen Fußball-Meisterschaft an Spitzenreiter Paris Saint-Germain dran.
Gegen Toulouse lag der Zweite am Freitag nach 13 Minuten 0:2 zurück, schaffte in der zweiten Hälfte nach einer Roten Karte für den Gegner mit einem Mann mehr aber die Wende. Ismaelo Ganiou traf in der 91. Minute zum Siegestor für Lens. Baidoo wurde in der 85. Minute eingewechselt. Der 22-Jährige hatte seit Mitte Februar verletzungsbedingt pausieren müssen.
Lens liegt vorerst einen Punkt hinter PSG. Der Champions-League-Halbfinalist hat zwei Spiele weniger absolviert. Am Sonntag spielt Paris im Schlager gegen Olympique Lyon.
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