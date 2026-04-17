Streit um neue Herzchirurgie: „Und wir bluten aus“

Keine 90 Kilometer liegen zwischen der Grazer Uniklinik und dem LKH Oberwart im Burgenland. Dennoch will SPÖ-Landeshauptmann Hans Peter Doskozil dort im Alleingang eine eigene Herzchirurgie etablieren – wir haben berichtet. Das brachte ihm nicht nur scharfe Kritik von Medizinexperten ein, sondern auch einen offenen Clinch mit Gesundheitsministerin Korinna Schumann (ebenfalls SPÖ). Sie hat wegen Rechtswidrigkeit Beschwerde gegen den Bewilligungsbescheid eingebracht – ein bisher einmaliger Vorgang.