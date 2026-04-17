Streit um neue Herzchirurgie: „Und wir bluten aus“

Der politische Alleingang aus dem Burgenland sorgt für heftige Diskussionen in der österreichischen Spitalslandschaft und könnte andere Herzchirurgien unter Druck setzen. Auch in der Steiermark gibt es die Sorge, dass sich dadurch Ressourcen verschieben und sich für Patienten die Wartezeiten wieder verlängern könnten.
Keine 90 Kilometer liegen zwischen der Grazer Uniklinik und dem LKH Oberwart im Burgenland. Dennoch will SPÖ-Landeshauptmann Hans Peter Doskozil dort im Alleingang eine eigene Herzchirurgie etablieren – wir haben berichtet. Das brachte ihm nicht nur scharfe Kritik von Medizinexperten ein, sondern auch einen offenen Clinch mit Gesundheitsministerin Korinna Schumann (ebenfalls SPÖ). Sie hat wegen Rechtswidrigkeit Beschwerde gegen den Bewilligungsbescheid eingebracht – ein bisher einmaliger Vorgang.
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