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Gala bei Kantersieg

Trainer adelt Matchwinner: „Ein Ausnahmespieler“

Sport
17.04.2026 22:22
Thalgau bejubelte am Freitag einen klaren Sieg gegen Schwarzach.
Thalgau bejubelte am Freitag einen klaren Sieg gegen Schwarzach.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Während am Sonntag gleich sieben Spiele in der 21. Runde der Salzburger Liga warten, kam es am Freitagabend zum Duell zwischen Thalgau und Schwarzach. Ein Spieler überragte dabei alles und wurde vom gegnerischen Trainer deshalb auch geadelt. In der Westliga setzte es für den FC Pinzgau eine Packung. 

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„Das ist abartig, was der mit dem Ball aufgeführt hat.“ Schwarzachs Trainer Mario Krimbacher blieb nach der 0:5-Abfuhr der Mund wegen eines bestimmten Akteurs des Gegners offen stehen: Franz Mrkonjic. Der Schlüsselspieler der Flachgauer erzielte gegen die Pongauer einen lupenreinen Hattrick. Zuvor hatten sich die Schwarzacher mit kapitalen Fehlern das Leben selbst schwer gemacht und lagen bereits mit 0:2 hinten. „Wir waren nach einem guten Beginn dann leider komplett neben der Spur“, sagte Krimbacher im Rückblick.

Schwarzach-Trainer Mario Krimbacher adelte Mrkonjic.
Schwarzach-Trainer Mario Krimbacher adelte Mrkonjic.(Bild: Andreas Tröster)

„Einer der besten Spieler der Liga“
Die Mrkonjic-Show begann mit einem verwandelten Elfmeter zum 3:0 (74.). In der 78. Minute traf er per direkt getretener Ecke. Nach einem Abstauber zum 5.0-Endstand (85.) – Teamkollege Taus Askhabov hatte per Fallrückzieher die Stange getroffen – war der Dreierpack perfekt. „Franz ist ein Ausnahmespieler und war gegen uns sicher der beste Mann am Platz. Für mich ist er aber auch einer der besten Spieler der ganzen Liga“, streute Trainer Krimbacher dem Kicker Rosen. 

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Mit dem Kantersieg gelang auch der Einstand des neuen Trainerteams um David Lampel. Dieser half gegen Schwarzach auch auf der Linie aus. Sein Gegenüber auf der Bank der Pongauer steckte den Kopf aber nicht in den Sand. „Wir hatten auch Verletzte und Gesperrte. Ich hoffe, dass wir in der nächsten Runde daheim dann die nötigen Punkte holen“, erklärte der 44-Jährige. 

Unserie des FC Pinzgau geht weiter
Eine 0:5-Abfuhr setzte es auch für den FC Pinzgau in der Regionalliga West. Die Saalfeldener verloren gegen Imst. „Wir waren nach dem frühen 0:1-Rückstand dennoch im Spiel und sind zu Chancen gekommen“, erklärte Trainer Adonis Spica, für dessen Verein es wie verhext weitergeht. Den letzten vollen Erfolg feierte der FC Pinzgau am 8. November 2025, in der Tabelle sind Felix Adjei und Co. Drittletzter. 

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