Trainer adelt Matchwinner: „Ein Ausnahmespieler“

„Einer der besten Spieler der Liga“

Die Mrkonjic-Show begann mit einem verwandelten Elfmeter zum 3:0 (74.). In der 78. Minute traf er per direkt getretener Ecke. Nach einem Abstauber zum 5.0-Endstand (85.) – Teamkollege Taus Askhabov hatte per Fallrückzieher die Stange getroffen – war der Dreierpack perfekt. „Franz ist ein Ausnahmespieler und war gegen uns sicher der beste Mann am Platz. Für mich ist er aber auch einer der besten Spieler der ganzen Liga“, streute Trainer Krimbacher dem Kicker Rosen.