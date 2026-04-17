Gleitschirm klappte bei Turbulenzen ein: Pilot tot

Der Mann kam laut Behördenangaben beim Gipfel in einen Abwindbereich und verlor an Höhe. Beim Versuch, wieder Höhe zu gewinnen, kam es im Nahbereich des Gipfelrückens zu starken Turbulenzen, wodurch der Gleitschirm einklappte und der Pilot spiralförmig rasch an Höhe verlor.