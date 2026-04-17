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Spiralförmiger Absturz

Gleitschirm klappte bei Turbulenzen ein: Pilot tot

Vorarlberg
17.04.2026 22:43
(Bild: Oksana Duschek - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In Vorarlberg ist es am Freitag im Bereich von Fontanella (Bezirk Bludenz) beim rund 2100 Meter hohen Gipfel des „Hochlicht“ zu einem tragischen Gleitschirmunfall gekommen.

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Der Mann kam laut Behördenangaben beim Gipfel in einen Abwindbereich und verlor an Höhe. Beim Versuch, wieder Höhe zu gewinnen, kam es im Nahbereich des Gipfelrückens zu starken Turbulenzen, wodurch der Gleitschirm einklappte und der Pilot spiralförmig rasch an Höhe verlor.

Danach stürzte der Pilot aus einer Höhe von etwa 30 bis 50 Metern in felsiges Gelände ab. Ein in der Nähe befindlicher Zeuge habe umgehend einen Notruf abgesetzt, so die Polizei. 

Notarzt konnte dem Mann nicht mehr helfen
Der herbeigerufene Notarzt konnte für den Verunglückten jedoch nichts mehr tun. Der Leichnam wurde in weiterer Folge durch einen Polizeihubschrauber geborgen und ins Tal gebracht.

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