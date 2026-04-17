Kärntner Kicker knackt Torrekord in Regionalliga

Mit einem „Doppelpack“ für Voitsberg beim Auswärtsspiel gegen Oedt schraubte der Völkermarkter Fabian Schubert sein Torkonto auf 33 (!) hoch. Noch nie hatte ein Kicker in der Regionalliga Mitte in einer Saison mehr Treffer erzielt. In der Kärntner Liga ärgert sich der KAC über die Politik! Die geplante Sanierung der Sportstätte lässt auf sich warten.