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KAC wartet auf Politik

Kärntner Kicker knackt Torrekord in Regionalliga

Sport
17.04.2026 22:48
Fabian Schubert (li.) knackte den Torrekord in der Regionalliga Mitte.
Fabian Schubert (li.) knackte den Torrekord in der Regionalliga Mitte.(Bild: Richard Purgstaller)
Porträt von Lukas Töfferl
Porträt von Albert Kurka
Von Lukas Töfferl und Albert Kurka

Mit einem „Doppelpack“ für Voitsberg beim Auswärtsspiel gegen Oedt schraubte der Völkermarkter Fabian Schubert sein Torkonto auf 33 (!) hoch. Noch nie hatte ein Kicker in der Regionalliga Mitte in einer Saison mehr Treffer erzielt. In der Kärntner Liga ärgert sich der KAC über die Politik! Die geplante Sanierung der Sportstätte lässt auf sich warten.

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Stark! Velden war in der Regionalliga gegen die Ried Amateure 0:1 und 1:2 hinten – am Ende durfte man sich aber über einen 3:2-Triumph freuen. Weil  Stürmer Alessandro Kiko, der erstmals als Kapitän auflief, noch einen „Doppelpack“ (30., 53.) drauflegte. Vierter Heimsieg in Folge. „Ein großer Erfolg von uns“, jubelte Trainer Marcel Kuster, „wir waren doch stark ersatzgeschwächt.“

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