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Wegen des Stadions

Hartberger bekamen zuletzt Besuch von der UEFA

Fußball National
17.04.2026 19:30
Die Profertil Arena in Hartberg.
Die Profertil Arena in Hartberg.(Bild: GEPA)
Porträt von Georg Kallinger
Von Georg Kallinger

Wenn Rapid kommt, dann ist etwas los in Hartberg. Das Gastspiel des Rekordmeisters in der Oststeiermark weckt bei den Fans unterschiedliche Erinnerungen. Als Rapid das letzte Mal in Hartberg war, gab‘s schockierende Bilder im Stadion. Das aber inzwischen wie aus dem Ei gepellt aussieht und auch von der UEFA inspiziert wurde.

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Wen bringt Hartberg noch ins Straucheln? Aktuell haben die Oststeirer als Sechster der Meistergruppe mit vier Zählern Rückstand die wenigsten Aussichten, sich für die vordersten Plätze in der Tabelle in Stellung zu bringen.

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