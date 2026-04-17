Hartberger bekamen zuletzt Besuch von der UEFA

Wenn Rapid kommt, dann ist etwas los in Hartberg. Das Gastspiel des Rekordmeisters in der Oststeiermark weckt bei den Fans unterschiedliche Erinnerungen. Als Rapid das letzte Mal in Hartberg war, gab‘s schockierende Bilder im Stadion. Das aber inzwischen wie aus dem Ei gepellt aussieht und auch von der UEFA inspiziert wurde.