New Jersey verzehnfacht Öffi-Preise während der WM

NJ Transit und Fußball-Weltverband FIFA gaben am Freitag bekannt, dass die Tickets für den öffentlichen Transport zum MetLife Stadium in East Rutherford, acht Kilometer westlich von New York City, 150 US-Dollar (127 Euro) kosten wird. Das ist zumindest eine Verzehnfachung, derzeit gibt es die Tickets um maximal 15 Euro.