New Jersey verzehnfacht Öffi-Preise während der WM

Nicht nur die Eintrittskarte, auch die Anreise zu den Spielen bei der Fußball-WM im Sommer in Nordamerika kann richtig teuer werden. Zumindest in New Jersey.
NJ Transit und Fußball-Weltverband FIFA gaben am Freitag bekannt, dass die Tickets für den öffentlichen Transport zum MetLife Stadium in East Rutherford, acht Kilometer westlich von New York City, 150 US-Dollar (127 Euro) kosten wird. Das ist zumindest eine Verzehnfachung, derzeit gibt es die Tickets um maximal 15 Euro.
Der Preis gilt für Züge und Shuttles von New York City zum Stadion. Andere Transportmöglichkeiten werden eingeschränkt sein, weil die 20.000 Parkplätze rund ums Stadion am WM-Spieltagen gesperrt sein werden.
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