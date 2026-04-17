Siegfried Wolf wehrt sich gegen WKStA-Anklage

Treffen auf Raststation

Laut Anklage soll Wolf der damaligen Finanzamtsleiterin angeboten haben, sie bei ihrer damals laufenden Bewerbung als Leiterin eines anderen Finanzamts zu unterstützen, wenn sie im Gegenzug seinen Antrag auf Steuernachsicht um rund 630.000 Euro genehmige. Das Anbot sei erstmals bei einem Treffen auf einer Autobahnraststation im Jahr 2018 erfolgt. Weder sei das Treffen „noch das korruptive Anbot“ dokumentiert worden. Auch die anderen Beamten, die mit der Steuersache befasst waren, seien nicht darüber informiert gewesen, so die WKStA.