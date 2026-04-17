Lampard führt Coventry zurück in Premier League

Coventry City mit Trainer Fank Lampard hat nach 25 Jahren Absenz die Rückkehr in die englische Premier League geschafft.
Der in der League Championship voranliegenden Mannschaft von Trainer Frank Lampard reichte am Freitagabend ein 1:1 bei den Blackburn Rovers, um den Aufstieg zu fixieren.
2001 war der Klub nach 34 Jahren im Oberhaus aus der ersten Spielklasse abgestiegen.
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